حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى .. تحسن كبير فى أحوالك المالية

الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الأسد، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى..

تتلقى مساعدات من عدد من الأصدقاء المقربين لك فى العمل، بالإضافة إلى مساعدات الأهل المتتالية لعودتك إلى حالتك الطبيعية فى العمل، بعد الحالة النفسية السيئة التى ألمت بك فى الفترة الماضية، وتحسن ملحوظ فى أحوالك المالية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، وإن كنت تفكر فى اتخاذ أى خطوة جادة فى علاقتك بشريك حياتك، فلن تجد أفضل من اليوم لتفاتحه فى قراراتك، وسيكون اليوم من الأيام التى لا تُنسى فى حياتك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى..

تعانى من عدد من المشاكل الصحية بسبب قلة تناول المياه من أبرزها الحموضة وعثر الهضم وجفاف الجلد وتساقط الشعر، واعتمادك على نظام غذائى فقير بالمواد التى يحتاجها جسمك من الأسباب الأساسية لهذه المشاكل.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يتلقى تقدير وإشادة كبيرة من زملائه بالعمل على جهوده، واليوم يتأكد مولود الأسد من قدرته على التمسك بمبادئه فى أصعب المواقف، ولن يحتاج اليوم إلى العزلة لكنه سيقضى يومه مع الأهل والأصدقاء.