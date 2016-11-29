أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«السادات»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يأخذ حقه في النقاش المجتمعي

Google+ Print
«السادات»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يأخذ حقه في النقاش المجتمعي «السادات»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يأخذ حقه في النقاش المجتمعي

محمد أنور السادات

أعرب قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، عن دهشته من عدم حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة البرلمان العامة لمناقشة لإقرار قانون الجمعيات الأهلية، خاصة وأن كانت تقدم بمشروع قانون بديلًا عن القانون الذي تم إقراره اليوم والمقدم من أعضاء بالبرلمان.

وقال “السادات” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يأخذ حقه في النقاش المجتمعي، كما تمت إحاطته بـ”عتيم” كامل، وأوضح السادات، أن رئيس الجمهورية يحق له رفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية، وقال وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، إن “حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر يبلغ 60 مليار جنيه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"