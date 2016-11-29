«السادات»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يأخذ حقه في النقاش المجتمعي

أعرب قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، عن دهشته من عدم حضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جلسة البرلمان العامة لمناقشة لإقرار قانون الجمعيات الأهلية، خاصة وأن الحكومة كانت تقدم بمشروع قانون بديلًا عن القانون الذي تم إقراره اليوم والمقدم من أعضاء بالبرلمان.

وقال “السادات” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يأخذ حقه في النقاش المجتمعي، كما تمت إحاطته بـ”عتيم” كامل، وأوضح السادات، أن رئيس الجمهورية يحق له رفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية، وقال وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، إن “حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر يبلغ 60 مليار جنيه”.