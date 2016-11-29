ميدو: أطالب الجبلاية بإقامة دورى خاص للأهلى والزمالك

كتب أحمد توفيق

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة اتحاد الكرة بإقامة مسابقة دورى خاصة لفريقى الأهلى والزمالك وإقامة مسابقة أخرى لباقى الأندية، مبديا غضبه الشديد من تعادل فريقه مع الزمالك 1/1 ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى وعدم احتساب الحكم هدفا لفريقه خلال الشوط الأول بداعى التسلل.

قال ميدو فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى إن الكرة المصرية لن تشهد تطويرا وستظل محلك سر طالما هناك تحكيم بهذا الشكل، موضحاً أن وادى دجلة كان يواجه الزمالك و الحكام فى آن واحد خلال مباراة اليوم.

كما تحدث ميدو عن مواجهة دجلة أمام الأهلى بالدورى قائلاً : "هموت نفسي قدام الأهلي والأداء يؤكد انني لم أفوت للزمالك" .