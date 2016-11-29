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المسيرى يحمل الكنانى مسئولية أحداث نبروه والمنصورة

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المسيرى يحمل الكنانى مسئولية أحداث نبروه والمنصورة المسيرى يحمل الكنانى مسئولية أحداث نبروه والمنصورة

>كتب محمد محمود

حمل الإعلامى أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه مسئولية الأحداث المؤسفة التى دارت نهاية مباراة فريقه أمام المنصورة اليوم،  لياسر الكنانى المدير الفنى لللمنصورة، مؤكداً أنه فوجئ عقب إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء  بفوز المنصورة بثلاثية بتوجه الكنانى لجماهير نبروه التى لم يتجاوز عددها العشرين، مطلقا وابلا من الشتائم التى زادت من تواتر الأجواء.

 

أشار  المسيري إلى أنه فوجئ بتوجه ثلاثة لاعبين قد تعرضوا للإصابة أثناء المباراة لتحرير محاضر ضد لاعبى نبروه.

 

وقال المسيرى إنه بعد تلك الأحداث اعتذر اللواء إبراهيم مجاهد عما بدر من المدير الفنى للمنصورة ووعد بتوقيع عقوبات عليه، من جانب إدارة المنصورة نظراً لتسببه فى الأحداث التى شهدتها المباراة .


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