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مجلس الوزراء يوافق علي قانون العمل ويحيله لمجلس الدولة لمراجعته

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مجلس الوزراء يوافق علي قانون العمل ويحيله لمجلس الدولة لمراجعته مجلس الوزراء يوافق علي قانون العمل ويحيله لمجلس الدولة لمراجعته

اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.
> وتمت الاشارة إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار حرص على مواكبة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التي مر بها سوق العمل في ، حيث يعد بمثابة القانون العام الذي ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال في العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الإستثمارات.
> ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التى اسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارمن خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
> وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار فى الافراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومى .

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