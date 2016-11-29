التحالف الدولي: معركة تحرير الموصل «صعبة للغاية»

قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش دخلت مرحلة “صعبة للغاية” في الأسابيع القليلة الماضية لكن الوتيرة ستتسارع ما إن تتمكن القوات العراقية من دخولها من الشمال والجنوب.

وقال الكولونيل في القوات الجوية جون دوريان المتحدث باسم التحالف الذي يدعم القوات العراقية عبر الهاتف من بغداد لرويترز “حاليا الوضع صعب للغاية.”

وأضاف “تنظيم داعش موجود بالمدينة منذ عامين أتيح له كثير من الوقت خلالهما لبناء دفاعات قوية جدا وتخزين الأسلحة والموارد التي يتم استخدامها الآن لتعقيد التقدم.”

كان دوريان يشير إلى استخدام المقاتلين المتشددين للسيارات الملغومة والدورع البشرية من المدنيين.

واستعادت القوات العراقية سريعا بلدات وقرى خارج الموصل عندما بدأت الحملة العسكرية الشهر الماضي لكنها انخرطت في حرب عصابات شرسة مع مقاتلي التنظيم المتشدد منذ دخولها المدينة من ناحية الشرق.