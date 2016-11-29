بعد 30 دقيقة.. التعادل السلبى مستمر بين الزمالك ودجلة

كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك ووادى دجلة بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء المقام حاليا بملعب السلام ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى الممتاز .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وحسنى فتحى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وستانلى وشيكابالا وباسم مرسى.

بينما بدأ وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون: من محمود رضا فى حراسة المرمى وسيد سالم ومحمد أنور وأحمد العش ومحمود علاء وحسام عرفات وأبو بكر ديارا ومصطفى طلعت ومصطفى جلال وعرفة السيد ومحمد هلال .

تشهد الدقيقة 9 أولى هجمات المباراة لوادى دجلة بعد انطلاقة حسام عرفات وتمرير الكرة لمحمد هلال الذى سدد الكرة بقوة، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للزمالك .

فى الدقيقة 11 يسدد معروف يوسف كرة قوية تجاه مرمى دجلة لكنها تعلو العارضة .

وينحصر اللعب فى وسط الملعب مع غياب الخطورة على مرمى الفريقين فى ظل الالتزام الدفاعى الشديد والخوف من استقبال الهدف الأول .

فى الدقيقة 18 يلغى أيمن دجيش مساعد الحكم الأول هدف لوادى دجلة بداعى التسلل بعد استلام محمد هلال الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك، ويسددها بقوة لتسكن شباك الشناوى لكن دجيش يرفع الراية ويعلن عدم احتساب الهدف للتسلل .

فى الدقيقة 25 يمرر طارق حامد كرة طويلة لشيكابالا داخل منطقة جزاء دجلة ويحاول الفهد الأسمر مراوغة محمود علاء لكن ينجح الأخير فى استخلاص الكرة ويحبط هجمة خطيرة للزمالك .