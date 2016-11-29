بالفيديو..منى مينا معلقة على قرار استدعائها: سأمثل للتحقيق واحترم القضاء

قالت الدكتورة منى مينا فى أول تعليق لها على قرار استدعائها من قبل النيتبة العامة للتحقيق، سأمثل للتحقيق السبت المقبل بعد استدعاء النيابة، وأنا أحترم القضاء ولا مشكلة فى ذلك.

وأضافت مينا، فى اتصال هاتفى مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، “أنا بقول وباعمل الحق ولا أخشى شئ، وتابعت موقفى القانوني قوى وأحب أن أطمئن كل أصدقائي بأن الأمر بسيط”.

وردًا على ما كتبه الدكتور أسامه الغزالى حرب، باعتذرها عن التصريح، قالت، “لو أخطأت ساعتذر، وما ذكرته استغاثة، وما تم نقله كان محرف ومغرض والدوشة، التى أثيرت كانت على التحريف لما ذكرته، وليس لدي مانع أن اعتذر”

وسألت منى مينا “الغزالى الحرب”، ألم ترى في نقص المستلزمات والأدوية وعدم توفيرها للمواطنين ما يستحق الاعتذار؟، في ملف نتعامل فيه بمنتهى الأهمال فى ملف خطير.

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