تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" على المتخاذلين بالإسماعيلى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى توقيع عقوبات مالية علي اللاعبين المتخاذلين خلال مباراة الدراويش الأخيرة أمام طنطا والتي تعادل فيها أصحاب الرداء الأصفر بدون أهداف، وأفقدته نقطتين في مشوار المنافسة علي تحقيق مركز متقدم واستعادة الانتصارات الغائبة.

أكد مصدر داخل نادى الإسماعيلى أن مجلس الإدارة أقر مبدأ الثواب والعقاب علي اللاعبين حيث أنه كما قام بصرف مكافآت إجادة للاعبين بعد الأداء القوى أمام الزمالك استقر علي توقيع غرامات مالية علي اللاعبين بسبب الأداء السيئ أمام طنطا.

في ذات السياق ، استقر الرأي داخل الإسماعيلى علي توقيع عقوبة مالية علي شكرى نجيب مهاجم الدراويش بسبب طرد اللاعب في مباراة طنطا وهو ما تسبب في استكمال فريقه المباراة بعشرة لاعبين فقط وتسبب في تقليل الكثافة الهجومية علي مرمى أبناء السيد بالدوى خاصة أن اللاعب تعامل بطريقة غريبة مع الموقف بعدما تعدى علي رضا العزب لاعب طنطا بدون كرة.