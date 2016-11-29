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«القرموطي» يحتضن «فرخة بلدي» ويداعبها قائلًا: «انتي حبيبتى»

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«القرموطي» يحتضن «فرخة بلدي» ويداعبها قائلًا: «انتي حبيبتى» «القرموطي» يحتضن «فرخة بلدي» ويداعبها قائلًا: «انتي حبيبتى»

 

القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة 2، بقفص “فراخ”، وديكور خاص بمحل دواجن كتب عليه “فرارجي القرموطي”، وأمسك القرموطي، بإحدى الدجاجات وهى تصرخ بصوت عالي، وقال لها القرموطي “والله بتكلم عليكي وعلى كل اللى بينتجوكي”، وقال “الفراخ مش عاجبها قرار رئيس الوزراء”.

وقال القرموطي، هذه الحلقة مخصصة للحديث عن الدواجن والعاملين بها بعد القرارات التى تتخذ من قبل تجاه العاملين بها، وأخرها قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، وأضاف: هذه الصناعة وهذه المهنة يعمل بها ملايين الأسر، وحجم الاستثمار بها من 50 إلى 60 مليار جنيه تقريبًا كل عام.

وأمسك القرموطي، بفرخة مستوردة تم تعليقها فى ديكور “فرارجى القرموطي”، وقال هذه الفرخة المستوردة “هتبقى فوق كل المصريين بعد ما تم رفع الجمارك عنها “، وأمسك أيضا بفرخة بلدي وحضنها وقام بتقبيلها على الهواء.

وعرض القرموطى، عددًا من الأخبار المتعلقة بتوابع قرار رئيس الوزراء، والذين يرفضون إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، لأنه يهدد ملايين الأسر ويشردهم، ويدمر صناعة مصرية لها أثر كبير، وتابع: ولى زمن القرارات الغير مدروسة ولمصلحة من نقدم على هذه القرارات هل ندعم الصناعة المحلية أم ندعم الصناعة الاجنبية.

وطالب القرموطي، رئيس الوزراء، بالاهتمام بمنتجي الدواجن فى ، والذين يرفضون القرار قبل أن تقام ثورة فراخ فى مصر على القرار.

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