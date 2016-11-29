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برلمانى عن أزمة الدواء:"بنتكلم ورجل على رجل.. بكرة هنخبط راسنا فى الحيط"

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برلمانى عن أزمة الدواء:"بنتكلم ورجل على رجل.. بكرة هنخبط راسنا فى الحيط" برلمانى عن أزمة الدواء:"بنتكلم ورجل على رجل.. بكرة هنخبط راسنا فى الحيط"

>كتب - نورا فخرى

حذر النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من تفاقم أزمة الدواء فى ، لاسيما أن الدواء أهم من رغيف العيش، قائلا "إحنا قاعدين حاطين رجل على رجل النهاردة وبنشرب الشاى.. لكن بكرة هنخبط راسنا فى الحيط". 

 

 

 

واقترح الشورى، خلال اجتماع لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول أزمة الدواء اليوم، دعم شركات ومصانع الدواء لفترة انتقالية مؤقتة بتثبيت الجمركى دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد المصرى، بجانب خفض الربح إلى النصف بدلا من إغلاق تلك الشركات. 

 

 

 

وشدد الشورى على أهمية توجيه الاستثمارات فى قطاع الدواء، وإنشاء الهيئة العليا للدواء، منتقدا تغيب وزير الصحة د. أحمد عماد عن أولى اجتماعات اللجنة اليوم. 

 

 

 

فيما علق رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية محمد العمارى، بتأكيده أن وزير الصحة كان بصدد الحضور لكنه اعتذر بسبب اجتماع طارىء بمجلس الوزراء. 

 


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