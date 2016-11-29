صفوت الزيات: عملية تحرير الموصل من «داعش» متسرعة وهو ما أدى لتأخر حسمها

كتبت- شيماء حفظي

قال العميد محمد صفوت الزيات الباحث عسكري والضابط السابق في الجيش المصري، إن تأخر الجيش العراقي في حسم معركة الموصل، جاء لاعتبارات كثيرة منها أن العملية كانت بشكل متسرع، وبإرادة أمريكية، ليتوازى مع الانتخابات الأمريكية، ليبدو أنه نوع من الجدية في محاربة الإرهاب لصالح المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـONA، أنه لم يتم تنفيذ حصار كامل على مدينة الموصل، لأن الجبهات المختلفة للجيش العراقي، لم تكن على نفس درجة التماس شرقًا وغربًا وحنوبًا، فالقوات العراقية في الجنوب كانت على بعد 40 كم، كما أن الجبهة الغربية مازالت حتى الان مفتوحة، وهو ما يساهم في استمرار تدفق مقاتلي التنظيم، من اتجاه الغرب والجنوب الغربي.

وأكد الزيات، أن إدارة الهجمات المضادة، التي يشنها التنظيم بكفاءة، تعطل عملية “تحرير الموصل” فتنظيم داعش، يلجأ إلى حد كبير إلى استخدام تكتيكات حرب العصابات والمدن على شكل واسع، وهو ما يظهر في نتائج العملية، فمن وسط 65 حي في الموصل سيطر الجيش العراقي على 18 حي فقط.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن منتصف الشهر الماضي، بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من مسلحي تنظيم داعش.