القبض على 6 أشخاص في الصين لصلتهم بحادث انهيار منصة كهرباء

اعتقلت السلطات الصينية اليوم “الثلاثاء” ستة أشخاص بعد يوم واحد من ضبطها تسعة آخرين لصلتهم بمشروع لبناء محطة للكهرباء في مقاطعة جيانغشي بشرق البلاد حيث أدى حادث انهيار منصة تحت الإنشاء الأسبوع الماضي إلى سقوط 74 قتيلا.

وكانت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” قالت أمس إن من بين المقبوض عليهم رئيس شركة يي ننغ خبي الهندسية التى كانت مسؤولة عن مشروع البناء، والتى كانت أعلنت – في وقت سابق – أنها ستقوم بدفع تعويض مالى يقدر بحوالى 1.2 مليون يوان (أكثر من 173 الف دولار امريكى) لاسرة كل ضحية من الضحايا.

وأشارت “شينخوا” إلى أن عددا من القبوض عليهم سيواجهون تهما جنائية لمسئوليتهم عن الحادث، إلا إنها لم تذكر المزيد من التفاصيل سوى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وكانت وسائل إعلام قالت الأسبوع الماضي إنه تم اعتقال 13 شخصا على خلفية الحادث لكن شينخوا لم تذكر ما حدث للأربعة الآخرين.

يذكر أن الرئيس الصينى شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ كانا طالبا فور وقوع الحادث السلطات المحلية ببذل كافة الجهود للتعامل مع تداعياته، وأكدا ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة والاجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة.

وأمرت السلطات الصينية – عقب اجتماع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) أمس – هيئات الرقابة على إجراءات السلامة في عموم البلاد بإطلاق حملة لفحص إجراءات سلامة العمل للحد من الحوادث الخطرة والقضاء على الثغرات في المعايير الخاصة بها.

أ ش أ