خطوبة ايمان العاصي تثير أزمة فهل تتراجع عنها بسبب ابنتها؟

القاهرة_عمرو رضا

كما انتشرت سريعاً تدوينات النجوم لتهنئة زميلتهم الفنانة إيمان العاصي بالخطوبة من النجم الشاب طارق صبري، سارع أغلب النجوم لحذف التهاني، وفي مقدمتهم النجمة روجينا زوجة نقيب الممثلين الشهيرة بحرصها الزائد وتوثيقها للأخبار المتعلقة بزملاء المهنة قبل نشرها، ويبدو أن إيمان تدخّلت لحذف كل ما يتعلق بخبر الخطوبة بسبب ابنتها "ريتاج".

مصدر مقرّب من ايمان أكد أن خبر الارتباط صحيح ولكن لم يتطوّر لإجراء رسمي كالخطوبة أو عقد القران، خاصة وأن الفنانة تواجه أزمة قانونية مع طليقها والد ابنتها بخصوص حضانة الطفلة الصغيرة، إذ يمنح القانون المصري الأم حق حضانة الطفل حتى عمر 15 سنة وبعدها يتم تخييره ما بين البقاء مع والدته أو الذهاب لوالده، وتنزع عنها الحضانة حال تزوجت من رجل آخر، وهو ما ينطبق على إيمان التي ترفض تماماً مجرد التفكير في ترك صغيرتها الوحيدة.

المصدر نفسه أكّد أنّ إيمان تبحث عن "وسيلة قانونية" تسمح لها بالإبقاء على حضانة طفلتها وبالوقت نفسه إتمام مشروع الزواج، وهو ما يعني اللجوء إلى الزواج العرفي خارج التوثيق الرسمي، حيث يصعب إثباته أمام القضاء، أو التفاوض مع طليقها لصياغة عقد تحكيم يضمن لها حضانة الصغيرة.

يذكر أن إيمان لم تعلق على الخبر حتى اللحظة، ورفض النجم طارق صبري تأكيده أو الرد على التهاني المنشورة عبر حسابه الشخصي أو صفحته الرسمية، بانتظار حل للمعضلة القانونية التى قد تحرم إيمان من ابنتها الوحيدة.