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ديمة قندلفت ترد على هشام شربتجي

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الأربعاء 30-11-2016 16:56

لم يتردد المخرج هشام شربتجي عندما سُئل عن ممثلة أو ممثل يحب أن يعاود العمل معها أو معه، فجاء اسم النجمة ديمة قندلفت وحيدًا ليحتل كامل الحديث من خلال آخر مقابلة أجريت معه حيث قال: «في الحقيقة هناك فنانة أسعد بتكرار تعاملي معها ألا وهي الفنانة ديمة قندلفت لأنني أحبها، وهي نجمة تحمل جميع صفات النجم، وأحيانًا يكون لدى الشخص مواصفات معينة تخلق كيمياء لدينا». من جهتها ردت النجمة ديمة قندلفت على كلمات شيخ الكار فكتبت على صفحتها الشخصية على إنستغرام: «شيخ الكار، أستاذنا القدير هشام شربتجي شرفتني بكلماتك، وأنا كمان بحبك كتير، بحب صدقك بالحياة اللي بينعكس دائمًا بأعمالك، روحك الحلوة بالتصوير، طيبتك ومحبتك، إن شاء الله بيجمعنا عمل قريباً، شكراً يللي عتقك من دهب».

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سيدتي