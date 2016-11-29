شاهد.. وصول دجلة بقيادة "ميدو" لاستاد السلام استعدادًا لمواجهة الزمالك

كتب أحمد طارق

وصل منذ قليل فريق وادى دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو، إلى استاد السلام، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

وضم قائمة وادى دجلة كلاً من محمود رضا، أحمد بدوى، أحمد بدوى، مصطفي جلال، محمود علاء، رجب نبيل، أحمد العش، مصطفى طلعت، كريم ممدوح، عرفة السيد، محمد شريف، سيد سالم، محمد هلال، أحمد حسن، حسام عرفات، بوبكر ديارا، محمد أنور، سامويل أفوم، محمود مرعى، عمرمرموش، إبراهيما نيداى، عبد الرحمن يوسف.

وكان عصام الحضرى تعرض للإصابة فى مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، وطلب الحصول على راحة سلبية لمدة 10 أيام، وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى، ليغيب الحارس عن مباراتى الزمالك والإسماعيلى.