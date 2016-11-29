ننشر أسماء 32 متهما محالون للمحاكمة العاجلة بقضية "ميكروباص حلوان"

كتب محمد عبد الرازق

كشف عماد مبارك المحامى، عن أسماء 32 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"ميكروباص حلوان" رقم 513 لسنة 2016 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتى أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية العاجلة عقب اتهامهم باغتيال معاون مباحث حلوان و7 أمناء شرطة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

والمتهمون المحالون للمحاكمة هم:

1. محمود محمد عبد التواب مرسي واسمه الحركى "أبو دجانة ومحمد رمضان" – محبوس

2. أحمد سلامه على عشماوى واسمه الحركى "أبو حمزة" – محبوس

3. محمد سعداوى عبده على سيد واسمه الحركى "أبو تراب" – هارب

4. محمد إبراهيم حامد محمد أبو هيبة واسمه الحركى "صبرى وباسم وحمو" – هارب

5. الحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود واسمه الحركى "حازم" – هارب

6. إبراهيم إسماعيل مصطفى واسمه الحركى "سالم وعبد الكريم" – هارب

7. عبد الله محمد شكري إبراهيم عبد المعبود واسمه الحركي أبو خديجة – محبوس

8. محمود عبد الحميد أحمد جنيدى واسمه الحركى "فتحى" – محبوس

9. محمد أيمن محمد منير عبد الوهاب - محبوس

10. عمر أحمد حسني محمد - محبوس

11. خالد أحمد محمود على نصار واسمه الحركى "تيتو" – محبوس

12. أحمد عادلي لطفي إبراهيم - محبوس

13. عادل إمام محمد إمام - هارب

14. محمود أحمد وصفي محمد - هارب

15. حسام السيد أمين حسن - محبوس

16. أسامة إبراهيم حامد محمد - هارب

17. حسين هلال محمد حسين - محبوس

18. أحمد عبد الحميد أحمد جنيدى - محبوس

19. عمار محي الدين حسين محمد محبوس

20. هشام عبد العظيم محمد خزيم - محبوس

21. إسلام نور الدين عبد الحميد نور الدين - محبوس

22. محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم - محبوس

23. عمر عباس أحمد حسن - محبوس

24. عمر رمضان أحمد سالم محبوس

25. محمود سعيد محمود على - محبوس

26. سمير سعد الدين عبد الحكيم - محبوس

27. سامح سعد الدين عبد الحكيم - محبوس

28. طارق على أنور أبو الدهب - محبوس

29. هاني خميس محمد عبد المنعم - محبوس

30. أسامة سيد عبد الرحيم بيصار - محبوس

31. محمد عمر عبد اللطيف بيصار - هارب

32. محمد حسين محمد خليل الصعيدى - هارب

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية، تهم اعتناق الأفكار التكفيرية على يد "وليد ح.م.ح" الحاصل على البراءة فى قضية خلية الظواهرى، والاشتراك فى تنفيذ العملية التى استهدفت دورية من قسم حلوان التى استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع الهارب "محمد.إ" والمتوفى "م.س.م"، إضافة لارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة.