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القبض على متهمين لتجارتهما بالمواد المخدرة بالبساتين

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القبض على متهمين لتجارتهما بالمواد المخدرة بالبساتين القبض على متهمين لتجارتهما بالمواد المخدرة بالبساتين

جانب من المضبوطات

كتب أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط “حسن.م.ش”، 29 عامًا، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات بالدقى، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

و بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت وحدة القسم من ضبطه بسيارة ملكه، وأثناء تفتيشها تمكنوا من ضبط كمية من الحشيش وزنت 5كيلو، و سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12مم.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته، وبمناقشته عن مصدر تحصله على المضبوطات، أقر بتحصله عليها من “أمل.أ.ع”، 20 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بالسيدة زينب، وأثناء ضبطها عثر بحوزتها على كمية من الحشيش وزنت 7 كيلو.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

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