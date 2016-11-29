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إحالة 44 طبيبًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى بنى سويف المركزى

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إحالة 44 طبيبًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى بنى سويف المركزى إحالة 44 طبيبًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى بنى سويف المركزى

29 نوفمبر 2016 | 6:14 مساءً

مستشفى بنى سويف المركزى

أحال المهندس سيد الروبي رئيس مركز ومدينة إهناسيا، ببني سويف، 44 طبيبًا من العاملين بالمستشفي المركزي للشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.

وشنت إدارة المتابعة بمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة رمضان هلال، وعددًا من الأعضاء، حملة مفاجئة علي المستشفي المركز ي لتفقد سير العمل بها، والوقوف علي الخدمة المقدمة، وتبين للحملة ترك 38 من الأطباء لعملهم بالرغم من توقيعهم في دفاتر الحضور منذ الصباح، كما كشفت الحملة عن غياب 6 أخرين من بداية اليوم فضلاً عن عدم تواجد الاطباء النواب.

وقال رمضان هلال، مدير المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة إهناسيا، أن الحملة كشفت عن توقف تام لقسم الاستقبال، وعددًا من العيادات الخارجية بسبب غياب الأطباء عن العمل.

وتم رفع مذكرة بالملاحظات تمهيدًا لرفعها لوكيل وزارة الصحة، مع إحالة جميع الأطباء للتحقيق بالشئون القانونية.
2016-11-29

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