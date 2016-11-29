غدًا..رانيا فريد شوقي ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الفنانة الكبيرة رانيا فريد شوقي، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث الفنانة، عن كواليس دخولها إلى عالم الفن وكيف بدأت رحلتها الدرامية والسينمائية، وما دور والدها الراحل في مسار حياتها؟، كما تتحدث عن أبرز التحديات التي واجهتها في رحلتها وكيف تغلبت عليها.

وتتطرق رانيا فريد شوقي، في الحوار، إلى أعمالها التي قدمتها سابقًا، وكيف ترى الفن الآن؟، وما أبرز المشكلات التي تواجه صناعة السينما والدراما في مصر؟، وما دور الدولة للنهوض بهذه الصناعة الهامة؟، كما تتحدث أيضًا عن حياتها الشخصية لتكشف عنها أسرارًا عديدة لأول مرة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.