نيابة بلقاس تستمع لمقدم بلاغ اختلاط الخبز بالرمل وتستدعى المشكو فى حقهم

الدقهلية - شريف الديب

استمع احمد كريم وكيل النائب العام بنيابة بلقاس ، برئاسة المستشار احمد شوقي رئيس النيابة ، وإشراف المستشار ايهاب ابو عيطة المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، الى موظف الأوقاف مقدم البلاغ بالتضرر من اختلاط الخبز بالرمل وإصابته جراء الأكل منه.

وقدم محامي الموظف تقرير طبي أكد إصابة موكله بنزلة معوية حادة ، وارتفاع فى درجة الحرارة ، كما قررت النيابة إرسال عينة من الخبز الى المعمل الفني، واستدعاء المشكو فى حقهم لسماع أقوالهم ، كما طلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة ، وتشكيل لجنة لفحص الدقيق.

يذكر أن اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم حمادة أحمد جمعة 36 سنة موظف بالأوقاف مقيم قرية أبو راشد التابعة لمركز بلقاس، بتحرير المحضر رقم 12805 لسنة 2016 إدارى المركز، اتهم فيه مخبز الشلطيطة والمطحن الذى يورد له الدقيق، بالتسبب فى إصابته بالتهابات فى المعدة، وحصوات بالحالب نتيجة خلط الدقيق بالرمل.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن جميع الدقيق المورد إلى مركز بلقاس سيئ للغاية نتيجة اختلاطه بالرمل، وذلك منذ 4 أيام والدقيق غير صالح.