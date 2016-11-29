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«تضامن البرلمان»: نرفض المساس بالسيادة المصرية

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«تضامن البرلمان»: نرفض المساس بالسيادة المصرية «تضامن البرلمان»: نرفض المساس بالسيادة المصرية

النائب عبد الهادى قصبة

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن نواب الشعب يرفضون أى تدخل فى العملية التشريعية من قبل أى أطراف خارجية ولا تقبل بأى حال من الأحوال المساس بالسيادة المصرية.

وأضاف القصبي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، ” لقد رأينا محاولات للتدخل في المسألة التشريعية، ومحاولات لممارسة ضغوط كثيرة، ونقول للجميع أنه عليكم احترام شئوننا الداخلية وامتنعوا عن التدخل فيها بأى شكل من الأشكال”.

وتابع القصبى، أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا للانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث واصلت عملها حتى الساعة الـ 5 صباحًا، موجهًا الشكر لجميع أعضاء مجلس النواب الذين ساندوا اللجنة فى عملها ونجاح التجربة التشريعية المهمة.

 

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