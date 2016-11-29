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فرنسا: رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا يضعف جهود حل الأزمة الأوكرانية

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فرنسا: رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا يضعف جهود حل الأزمة الأوكرانية فرنسا: رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا يضعف جهود حل الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو يوم الثلاثاء إن رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا سيضعف جهود حل الأزمة الأوكرانية ويمنح نصرا لموسكو.

وقال إيرو لرويترز قبل محادثات بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في مينسك بشأن تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا “إن (رفع العقوبات) سيضعف هدف حل هذا الصراع وسيكون نصرا لهؤلاء الذين مثلوا خطرا على أمن البلد.”

ومع بعض الدعوات في فرنسا -وخاصة مثل تلك التي خرجت عن فرانسوا فيلون المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية- لرفع العقوبات عن روسيا قال إيرو إن ذلك سيكون بمثابة الاستسلام لروسيا.

وقال إيرو “عدم تطبيق اتفاق مينسك سيكون خطأ (في حق) مصالحنا الاستراتيجية.”

 

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