أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

" الغطس" يساعدك في الحفاظ على مكياجك

Google+ Print

الثلاثاء 29-11-2016 20:10

تعاني كل سيدة من صعوبة في تثبيت المكياج. من هنا، هي تبعد عن كلّ ما يمكن أن يدمّر مكياجها سواء أكان هواء، أو شمساً، أو ماءً. لكن هل تخيلت يوماً أن المياه الباردة تستخدم لتثبيت المكياج؟
تابعي هذه الخدعة الكورية، واحصلي على مكياج يدوم طوال اليوم.

قد يعجبك: غرائب انستقرام: أيلاينر السكريات لمحبات الموضة
عرفت هذه التقنية باسم " جامسو" Jamsu، أي الغطس. إنها تنصحك بغمس وجهك في المياه الباردة. تحتاجين أولاً إلى تطبيق البرايمر لحماية البشرة، ثمّ وضع الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العينين. وبعدها، انتقلي إلى تأسيس البشرة بكريم الأساس، ولا تنسي بودرة الوجه للتخلّص من لمعان منطقة T. والآن، املئي وعاء كبيراً بالمياه الباردة، ثمّ اغمسي وجهك في داخله لمدة 30 ثانية.
بعد هذه الخطوة، ستشعرين بوجهك وقد فقد كلّ اللمعان، وسيبقى كذلك طوال اليوم. عندها، يمكنك متابعة تطبيق مكياج العيون والشفاه من الظلال والماسكرا إلى أحمر الشفاه.
شاهدي هذا الفيديو لمزيد من التفاصيل.
جرّبي هذه الطريقة، وشاركينا رأيك بالنتائج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي