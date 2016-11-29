" الغطس" يساعدك في الحفاظ على مكياجك

تعاني كل سيدة من صعوبة في تثبيت المكياج. من هنا، هي تبعد عن كلّ ما يمكن أن يدمّر مكياجها سواء أكان هواء، أو شمساً، أو ماءً. لكن هل تخيلت يوماً أن المياه الباردة تستخدم لتثبيت المكياج؟

تابعي هذه الخدعة الكورية، واحصلي على مكياج يدوم طوال اليوم.

قد يعجبك: غرائب انستقرام: أيلاينر السكريات لمحبات الموضة

عرفت هذه التقنية باسم " جامسو" Jamsu، أي الغطس. إنها تنصحك بغمس وجهك في المياه الباردة. تحتاجين أولاً إلى تطبيق البرايمر لحماية البشرة، ثمّ وضع الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العينين. وبعدها، انتقلي إلى تأسيس البشرة بكريم الأساس، ولا تنسي بودرة الوجه للتخلّص من لمعان منطقة T. والآن، املئي وعاء كبيراً بالمياه الباردة، ثمّ اغمسي وجهك في داخله لمدة 30 ثانية.

بعد هذه الخطوة، ستشعرين بوجهك وقد فقد كلّ اللمعان، وسيبقى كذلك طوال اليوم. عندها، يمكنك متابعة تطبيق مكياج العيون والشفاه من الظلال والماسكرا إلى أحمر الشفاه.

شاهدي هذا الفيديو لمزيد من التفاصيل.

جرّبي هذه الطريقة، وشاركينا رأيك بالنتائج.