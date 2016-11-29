ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية خلال حملة أمنية بدشنا ونجع حمادى

قنا – وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على 5 عناصر جنائية صادر ضدهم عدة أحكام خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث لضبط العناصر الصادر ضدها أحكام قضائية.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى اخطاراً من العميد إبراهيم سليمان رئيس قطاع البحث الجنائى يفيد بضبط 5 عناصر صادر ضدهم قرارات ضبط لإتهمامهم فى قضايا جنائية بمركزى دشنا ونجع حمادى، خلال حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين على القانون.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالأحكام الصادرة ضدهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.