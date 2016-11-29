أخبار عاجلة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
كتل خرسانية «كيف تحولت المهندسين إلى كتل خرسانية» -
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية خلال حملة أمنية بدشنا ونجع حمادى

Google+ Print
ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية خلال حملة أمنية بدشنا ونجع حمادى ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية خلال حملة أمنية بدشنا ونجع حمادى

>قنا – وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على 5 عناصر جنائية صادر ضدهم عدة أحكام خلال حملة أمنية شنتها أجهزة الأمن بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث لضبط العناصر الصادر ضدها أحكام قضائية.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى اخطاراً من العميد إبراهيم سليمان رئيس قطاع  البحث الجنائى يفيد بضبط 5 عناصر صادر ضدهم قرارات ضبط لإتهمامهم فى قضايا جنائية بمركزى دشنا ونجع حمادى، خلال حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين على القانون.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالأحكام الصادرة ضدهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365