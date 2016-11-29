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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 292 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 292 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 292 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالإفراج عن 292 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة في دبي قامت على الفور باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع شرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي الذي يعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المُفرج عنهم فرصة للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين وذلك تزامناً مع مناسبة وطنية غالية وهي ذكرى تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأكد المستشار الحميدان أن هذه اللفتة الكريمة تأتي في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإدخال البهجة والسرور على عائلات وذوي المشمولين بالعفو تأكيداً لنهج سموه الدائم في نشر أسباب السعادة على أفراد المجتمع وفي مختلف المناسبات الدينية والوطنية، إمعاناً في إشراك الجميع في الفرحة التي تعمّ كافة أرجاء البلاد في مثل تلك المناسبات لتبقى دولة الإمارات دائماً هي دولة الرفعة والتقدّم والسعادة.

 

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