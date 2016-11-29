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«درة» لـ «شلهوب»: لا أمانع تقديم دور فتاة مثلية لأنها موجودة بالفعل فى المجتمع

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«درة» لـ «شلهوب»: لا أمانع تقديم دور فتاة مثلية لأنها موجودة بالفعل فى المجتمع «درة» لـ «شلهوب»: لا أمانع تقديم دور فتاة مثلية لأنها موجودة بالفعل فى المجتمع

الفنانة درة مع الإعلامية شلهوب

 

كتبت- إنجي لطفي

تذاع حلقة جديدة من برنامج “فحص شامل”، غدًا، على شاشة قناة الحياة، حيث تحل الفنانة التونسية «درة» ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب وتتضمن الحلقة العديد من المفاجآت والتصريحات النارية.

وأجابت درة عن سؤال لراغدة شلهوب “امتى قلبك بيوجعك ؟” قائلة : ردت درة “كل يوم بنام قلبي واجعني”، وأكدت درة أن هناك شخص أو أثنين فقط استطاعا الجمع بين قلبها وعقلها، مشددة على أن سعادتها ناقصة بسبب عدم الاستقرار العاطفي.

وقالت، إن أول سؤال ستطرحه علي الطبيب النفسي هو ” كيف أحصل على السعادة “،وردًا على سؤال “هل تمانعي تقديم دور عاهرة ؟”، قالت درة، إنها قدمت بالفعل هذا الدور من قبل لكنه بهدف تقديم رسالة معينة.

وأعلنت درة، أنها لا تمانع تقديم دور فتاة مثلية الجنسية، مشددة على أن هذه النماذج موجودة بالفعل في المجتمع ويجب تقديمها في الأعمال الدرامية، وإن الداعية المفضل لديها هو معز مسعود، وأنها تفضل التمثيل مع هاني سلامة على أحمد السقا.

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