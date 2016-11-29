بنادق آلية وطلقات ومواد كيميائية لصناعة المتفجرات فى قضية اغتيال النائب العام

ذكر الضابط الشاهد بقضية اغتيال هشام بركات، تفاصيل تفتيش أحد المقرات التنظيمية بمركز ههيا محافظة الشرقية، مشيرًا إلى وجود بندقية آلية و خزنتين و كمية من الطلقات، وأدوات و مواد كيميائية و مواد صلبة تٌستخدم في تصنيع المواد المفرقعة.

وذكر الشاهد، أنه تم ضبط المتهم أبو بكر السيد، وفي هذا السياق قال ضابط الأمن الوطني سامح محمد فؤاد، بأنه كان مكلفًا بتفتيش أحد المقرات التنظيمية التابعة للإخوان بمدينة نصر، لافتًا بأن الشقة كانت مُستأجرة لأحد العناصر التنظيمية، وأنه تم ضبط مضبوطات منها بعض المواد الكيميائية و بطاقات هوية و موبايلات.