تفريع الكاميرات تؤكد رواية زملاء «مجدى مكين» حول مكان ضبطهما

قال المحامي كمال أبو طويلة المحامي بالنقض، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في واقعة وفاة “مجدي مكين”، أن نيابة غرب القاهرة الكلية اصطحبت وعدد من رجال المباحث ، وبرفقتهم الضابط محرر محضر الضبط، والمتهمان المضبوطان بمعرفته إلى المكان المدون بالمحضر، حيث أكد الضابط على صحة المكان، وهنا اعترض المتهمين وأكدوا أن مكان الضبط مغاير لما سرده الضابط، وبانتقال النيابة إلى المكان الذي بينه المتهمان، تبين للنيابة وجود كاميرات بمكان الضبط، وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات، والتي أثبتت صحة رواية المتهمين، وكذب رواية الضابط والمحررة في محضر الضبط.

البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية تبين ارتباك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم حيث قاموا بتغيير مسارهم ومرورهم بسرعة جنونية لتخطى القوة الأمنية وأصابوا من يعترض طريقهم وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطا من الأقراص المخدرة.

واتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتبين أن المتهمين هم “محسن.ن” متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود.م صاحب عربة الكارو، و”مجدى.م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال، وتولت النيابة العامة التحقيق.