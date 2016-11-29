توزيع 50 طن سكر مدعم لبيعها بالقرى الأكثر احتياجا بمراكز الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

صرح الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، بأنه تم اليوم توزيع 50 طناً من السكر المدعم على الوحدات المحلية لبيعها بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة بسعر 7 جنيهات للكيلو، تحت إشراف لجان من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، فى إطار خطة المحافظة لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم توزيع 11,5 طن بأحياء جنوب وشرق وغرب والجون والزهراء بمدينة الفيوم وقرى الناصرية وتلات وهوارة عدلان وهوارة المقطع وزاوية الكرادسة ودسيا والعدوة والشيخ فضل ودمو وكفور النيل والعزب واللاهون بمركز الفيوم، و9,1 طن بقرى سنهور البحرية والسعيدية ومنشأة بنى عتمان ومنشاة طنطاوى وفيديمين وسنهور القبلية وجبلة ومطرطارس وجرفس وبيهمو وترسا ونقاليفة بمركز سنورس.

و7,7 طن بقرى الجمهورية وقصر رشوان والعزيزية ومنشأة الجمال وفانوس والمظاطلى والروضة وسرسنا ودار السلام وكفر محفوظ بمركز طامية، و9,1 طن بقرى تطون وجردو ومنية الحيط ومطول وقلهانة وقصر الباسل والحجر والغرق وقلمشاة وشدموة وأبو جندير وأبو صير دفنو بمركز إطسا، و6,3 طن بقرى سنرو وطبهار والعجميين والنصارية وأبوكساة والخالدية وشكشوك وأبوشنب بمركز أبشواى، و6,3 طن بقرى الشواشنة والمشرك وقارون وكحك وقصر الجبالى والنزلة والحامولى والريان بمركز يوسف الصديق.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على وصول الدعم لمستحقيه، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى استمرار عمليات التوزيع تباعاً بالقرى الأكثر احتياجاً فى مختلف مراكز المحافظة.