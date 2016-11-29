إغلاق 67 منشأة طبية بدون تراخيص بينها 4 مستشفيات بالشرقية

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرارًا بالغلق الإدارى لعدد 67 منشأة طبية مخالفة لأحكام القانون 51 لسنة 1981، والمعدل بقانون 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك فى إدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص لحين زوال السبب.

وقال سعيد، إن قرارات الغلق شملت 18 عيادة خاصة، و15 معملًا، و2 مركز أشعة، وعيادة تخصصية، و4 مستشفيات، و16 مركز علاج طبيعى، وجيم، و7 مراكز طبية، و3 عيادات أسنان، ومعمل أسنان.

وأوضح المحافظ، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار تطبيق القانون، وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.