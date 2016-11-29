اليوم.. الزمالك يلتقي وادي دجلة في مواجهة «الجهاز الفني»

يلتقي فريق كرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بنظيره وادي دجلة، على استاد بتروسبورت فى الثامنة مساء، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز ، في لقاء مواجهة على المستوى الفني واللاعبين.

ويدخل نادي دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو، برصيد 15 نقطة، ويحتل المركز العاشر، بينما يملك الزمالك 17 نقطة من 7 لقاءات وله 4 لقاءات مؤجلة، ويحتل المركز السادس.

والتقى الفريقان في 12 مواجهة فاز الزمالك في 7 وتعادلا في 5، وكان أحمد جعفر مهاجم الزمالك صاحب النصيب الأكبر في هز شباك دجلة بعد أن استطاع أن يحرز 6 أهداف.

ويدير المباراة تحكيميًا محمد الصباحي ويساعده أيمن دجيش وضياء السكران، ومحمد الشرقاوي حكماً رابعاً.