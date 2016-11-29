غدًا..«مايا نصر» تكشف سر عودتها للفن على «9090»

تحل الفنانة مايا نصر، غدًا، ولمدة ساعتين على الهواء، ضيفة على الإذاعى فادى إبراهيم، من خلال برنامجه “أفصل وأسمع” على إذاعة 9090.

ومن المقرر أن يدور اللقاء حول سرغيابها عن الساحة الفنية لمدة أربع سنوات، وسر عودتها المفاجأة من خلال الفيلم السينمائى الجديد “قسطى بيوجعنى” مع الفنان هانى رمزى وحسن حسنى.

> كما ستكشف مايا كواليس تصوير الفيلم ،خاصة مع زيادة ساعات التثوير فى الأيام الأخيرة من أجل سرعة الانتهاء منه، حيث أنه من المقرر عرضه فى أجازة نصف العام كما كان مقرر سابقًا.

“أفصل وأسمع” يعرض من الساعة الرابعة عصرًا وحتى السادسة مساًء.