«القوى العاملة بالبرلمان»: الحكومة تتجاهل صناعة الغزل والنسيج

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك مبادرات كثيرة لكيفية إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، والبعض اقترح إنشاء بيوت خبرة، ولابد أن يعاد النظر فى وضع هذه الشركات.

وأضاف وهب الله، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد حاليا، لمناقشة طلب إحاطة حول تدهور أوضاع شركة “مصر إيران” للغزل والنسيج، أن هناك تقاعس من الحكومة بشكل غير مسبوق فى أنها تتجاهل صناعة الغزل والنسيج، ولابد أن تهتم الحكومة بشركات ومصانع الغزل والنسيج، فبعض الشركات بدأت تتصفى والمديونيات زادت، والاستثمار فى الغزل والنسيج غير موجود.

وتابع وهب الله، “يجب أن يحصل العاملون فى شركات الغزل والنسيج على حقوقهم، وعلى العلاوة 10%، وعلى شركة مصر إيران، خلال أسبوع وضع دراسة جدوى ترسل لوزارة الاستثمار، خاصة أن هناك إيجابية من وزارة الاستثمار حول إمكانية ضخ 150 مليون جنيه للشركة”.

،وقال وكيل لجنة القوى العاملة، حول ما يثار عن بيع شركات القطاع العام، ”هناك قرار بعدم بيع شركات القطاع العام، ونرفض البيع، لكن ليس لدينا مشكلة فى أن يتم تغيير نشاط الشركة، ويتم استغلالها فى القطاع العقارى، وإنشاء وحدات سكنية، وهناك شركات غيرت نشاطها”.