«الثقافي الروسي» ينظم معرضًا للكتب المترجمة

(أ.ش.أ)

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، برئاسة الكسي تيفانيان والمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، والجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، برئاسة شريف جاد، معرضًا للكتب المترجمة من اللغة الروسية إلى العربية والعكس، وورشة للحكي حول أدب الطفل، وذلك في إطار الاحتفالات بيوبيل المركز الثقافي الروسي.

وذكر بيان وزعه المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، اليوم، أن المعرض شهد إقبالاً كبيرًا من الدارسين بالمركز الروسي، مشيرًا إلى إقامة ورشة حكي برئاسة الدكتورة سامية توفيق حول أدب الطفل في روسيا، والأساطير الشعبية بحضور طلاب إحدى المدارس المصرية، والمدرسة الروسية التابعة لسفارة روسيا بالقاهرة.

وأوضحت أن الورشة تناولت الحكايات الشعبية الروسية باللغتين الروسية والعربية منها “الأسد والكلب” للروائي ليف تولستوى، و”صار القنفذ في الطريق”، للروائي نيكولاي صاردكوف، و”الطفلة سونيا والبومة” من حكايات الوسادة للأديبة نتالى كورتوج، و”الديك الذهبي” للأديب الكبير والشاعر الكسندر بوشكين حيث، حلق الأطفال الروس والمصريون مع د.سامية توفيق إلى عالم الخيال والأساطير الشعبية للأدب الروسي، وموضوعاته الإنسانية المتعددة والجوانب الإيجابية للبطل الشعبي في الأساطير، والذي أصبح نموذجًا للأطفال في حب الوطن والمشاركة الفعالة بالمجتمع والأسرة.

وتعد ورشة الحكي بين الأطفال الروس والمصريين هي الأولى من نوعها، لذا قرر المنظمون تكرارها مرتين في العام.