بالصور.. نجاح تعويم بنتون "الكوبرى العائم" بترسانة السويس

بورسعيد – محمد عزام

نجح العاملون بترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، من تجميع بنتونين ترسانة بورتوفيق، وشركة التمساح على الحوض الـ10000 طن، وإشرف على عملية التجميع رجال قسم الإصلاحات ميكانيكا السفن، وقسم التصميم .

وكشف مصدر داخل هيئة قناة السويس، عن أنه تم نجاح عملية تعويم البنتون الخاص بترسانة بورتوفيق فى السويس، وقطره بالمجرى الملاحى حتى تم تجميعه مع أحد الأجزاء الأخرى بترسانة بورسعيد .

وأكد المصدر، أنه من المنتظر أن يتم استكمال التشطيبات النهائية للجزأين وتدشينهما لينضما إلى الجزء الأول الذى تم تدشينه بشركة الإنشاءات البحرية خلال الأسبوع الماضى بموقع الكوبرى بالرسوة .

يذكر أن 6 شركات مصرية تابعة لهيئة قناة السويس هى "ترسانة بورسعيد البحرية، ترسانة بورتوفيق، الأعمال الهندسية البورسعيدية، الإنشاءات البحرية، التمساح لبناء السفن، وترسانة السويس البحرية" تساهم فى بناء الكوبرى العائم بين ضفتى القناة بمحافظة بورسعيد من ناحية منطقة الرسوة بوزن 420 طنا، ويشرف على أعمال الصبات الخرسانية الإدارة الهندسية وإدارة الأشغال بالهيئة .

وأنهت شركة الإنشاءات البحرية، بناء الجزء الأول من الكوبرى طبقًا للبرنامج الزمنى المعد من إدارة الترسانات بالهيئة، والتى قامت ببناء الجزءين الأوسطين منه، وأوكلت إلى 4 شركات تابعة للهيئة بناء 4 أجزاء أخرى، وصُمم كل جزء منه بطول يصل إلى 70 متراً تقريبًا، وعرضه 15 مترًا ووزنه يتراوح بين 370 طنا إلى 430 طنا للجزء الواحد حسب التجهيزات .

ويتم إنشاء الكوبرى العائم بسواعد مصرية 100% من رجال الهيئة، بتكلفة تبلغ قرابة الـ145 مليون جنيه، ويشتمل على 5 حارات؛ اثنان منها على جانبى الكوبرى للمشاه والدراجات واثنان آخران للسيارات الملاكى والنقل الخفيف والحارة الأخيرة فى وسط الكوبرى للنقل الثقيل، ويبلغ عرض الكوبرى 15 مترا بنفس عرض المعديات العابرة بين ضفتى القناة بطول 412 مترا .

ومن المنتظر أن يعمل الكوبرى 16 ساعة يوميًا ويتم غلق 8 ساعات أخرى طبقًا لمواعيد عبور السفن، يستوعب الكوبرى عبور 20 ألف سيارة يوميًا وهو ما يفوق قدرة المعديات الحالية على نقل السيارات مابين محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ويتم فتحه وغلقه فى فترة لا تتجاوز السبعة دقائق، ومن المقرر افتتاحه بالعيد القومى للمحافظة يوم 23 ديسمبر المقبل.