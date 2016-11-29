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تسمية طريق أبوظبي - دبي الجديد بـ «شارع محمد بن راشد»

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تسمية طريق أبوظبي - دبي الجديد بـ «شارع محمد بن راشد» تسمية طريق أبوظبي - دبي الجديد بـ «شارع محمد بن راشد»

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم، مشروع طريق أبوظبي دبي الجديد.

وأطلق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على الشارع الجديد.

ويعد المشروع الذي تنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، أحد المشاريع المهمة التي ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير جودة البنية التحتية للدولة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع الطريق الجديد نحو 2 مليار و100 مليون درهم ويمتد بين منطقتي سيح شعيب وتقاطع سويحان، بطول 62 كيلومتراً، حيث يأتي تنفيذ المشروع، بعد دراسة مفصلة لحالة وحجم حركة المرور اليومية بين إماراتي أبوظبي ودبي، بحيث سيستوعب الطريق المكون من أربعة مسارب حركة 8 آلاف مركبة في الساعة الواحدة، بمعدل 2000 مركبة لكل مسرب، ويتألف من حزمتين ( أ ) و( ب )، ويضم أربع حارات بكل اتجاه.

كما يمثل المشروع شرياناً استراتيجياً من شأنه توفير قدرة استيعابية إضافية لحركة مرور المركبات خاصة أثناء ساعات الذروة، حيث يوفر الطريق الجديد مدخلا إضافيا لمدينة أبوظبي ومطارها الدولي و جزيرتي ياس والسعديات.

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