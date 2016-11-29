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إحالة مدير مدرسة واقعة "الحصان" ببورسعيد للتحقيق

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إحالة مدير مدرسة واقعة "الحصان" ببورسعيد للتحقيق إحالة مدير مدرسة واقعة "الحصان" ببورسعيد للتحقيق

>بورسعيد – محمد عزام

أصدر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير مدرسة القناة الثانوية للبنين والإشراف بها للتحقيق، وذلك بسبب تقصيرهم فى عملهم وترك باب المدرسة دون وجود أمن، مما دفع الطلاب لإدخال حيوان داخل فناء المدرسة وتعرضهم للخطر .

 

كان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس الاثنين، يوضح قيام بعد طلاب مدرسة القناة الثانوية بنين ‏ببورسعيد باصطحاب حصان فى فناء المدرسة خلال اليوم الدراسى.‏

 

وعلق طلاب المدرسة على الفيديو بعد انتشار تداوله قائلين "كان يوم جامد جدا"؛ بينما وصفه أولياء الأمور والأهالى بأنها كارثة تعليمية ‏وتسيب واضح، لاسيما أن الطلاب ظهروا خلال الفيديو يقومون بشد الحصان من اللجام فى فناء المدرسة، ولم يظهر الفيديو وجود أى إشراف فى الفناء من قبل الإدارة.

 

وطالب أولياء أمور طلاب بورسعيد؛ الدكتور نبوى باهى، مدير عام مديرية التربية والتعليم، بضرورة الضرب بين من ‏حديد على الإهمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقصيرين بمدرسة القناة الثانوية بنين، ومعاقبة كل من تسبب فى تلك الواقعة ‏.

 

يذكر أنه كان قد انتشر فيديو من المدرسة يوضح اعتداء مدرس على طلاب بشكل هستيرى، وتم فتح تحقيق فى الواقعة، كما تم فصل الطالب الذى قام بتصوير فيديو الاعتداء.

 


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