كارلا حداد تعود إلى الشاشة بإطلالات متجدّدة!

بدأ موسم جديد من برنامج "الرقص مع النجوم" Dancing with stars، وبدأت معه "كارلا حداد" تستعرض إطلالاتها المميّزة في كلّ حلقة. وعلى ما يبدو، فإن أناقتها في هذا الموسم تفوّقت على باقي الموسم، وكانت البداية مُبشرة.

ففي الحلقة الأولى، اختارت فستاناً باللون الذهبي، من الترتر البراق، من "توم فورد" Tom Ford، بأكمام طويلة وطول يصل حدّ الركبة. ونسقت الفستان مع حذاء ذي كعب عالٍ باللون البيج. وفي الحلقة الثانية، شاهدناها في فستان أسود أنيق، اختارته من دار "جيفنشي" Givenchy، وزيّنت إطلالتها بعقد وسوار من الألماس. أمّا في الحلقة الثالثة، فقد رأيناها في جمبسوت باللون الرمادي، أطرافه مزينة بالترتر البراق، وقد ناسبها تماماً وناسب قوامها الممشوق.

والأناقة ليست بغريبة على كارلا حداد، فهي على مدار العام شاهدناها في إطلالات عصرية مميّزة في المناسبات الخاصّة والعامّة، وقد اختارت لهذه الإطلالات مختلف التصميمات من فساتين ناعمة، وتنانير قصيرة، وتنسيقات عصرية ببناطيل الجينز وغيرها.

وتحرص كارلا دائماً على أن تكمل إطلالاتها بأجمل تصميمات الاكسسوارت المختلفة من مجوهرات، وشنط يد، وأحذية تختارها من دور الأزياء العالمية.

إذا كنت من المعجبين بأسلوب كارلا حداد في الموضة، استوحي منها ومن إطلالاتها الحديثة في برنامج "الرقص مع النجوم" Dancing with stars.