أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رائد «الجاز» فى حفل موسيقى أول أيام ديسمبر

Google+ Print
رائد «الجاز» فى حفل موسيقى أول أيام ديسمبر رائد «الجاز» فى حفل موسيقى أول أيام ديسمبر

يحيى خليل

يُقام أول أيام شهر ديسمبر المقبل حفلاً موسيقيًا لرائد الجاز يحيى خليل وذلك بأحد أماكن السهر الشهيرة التى تقع فى منطقة المهندسين، ومن المقرر أن يُقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، وأيضًا عددًا من المقطوعات الجديدة.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عامًا، وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، وهناك التحق بمعهد “روى ناب” للجاز لمدة خمس سنوات، تتلمذ فيها على يد عازف آلات البركشن الأسطورى “روى ناب”، الذى كان معلمًا وملهمًا للعديد من أشهر عازفى الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالميًا أمثال جين كروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا