رائد «الجاز» فى حفل موسيقى أول أيام ديسمبر

يُقام أول أيام شهر ديسمبر المقبل حفلاً موسيقيًا لرائد الجاز يحيى خليل وذلك بأحد أماكن السهر الشهيرة التى تقع فى منطقة المهندسين، ومن المقرر أن يُقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، وأيضًا عددًا من المقطوعات الجديدة.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عامًا، وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، وهناك التحق بمعهد “روى ناب” للجاز لمدة خمس سنوات، تتلمذ فيها على يد عازف آلات البركشن الأسطورى “روى ناب”، الذى كان معلمًا وملهمًا للعديد من أشهر عازفى الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالميًا أمثال جين كروبا.