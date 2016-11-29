سقوط عاطلين مسجلين خطر بحوزتهما بندقية آلية وأقراص مخدرة

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم، بإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية و500 قرص مخدر، وتبين أنهما من العناصر الخطرة على الأمن العام، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة المستشار شريف برسوم وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام النقباء إسلام عمارة وإسلام الشناوى وإبراهيم عبد الغنى معاونى مباحث بلبيس برئاسة الرائد أحمد متولى رئيس مباحث المركز، من ضبط "سعيد ع ح" 33 سنة عاطل وشهرته توفيق الحكيم، ومقيم سعدون و" سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة بالإكراه و"سليمان ع ح" 29 سنة عاطل ومقيم سعدون، بحوزتهما بندقية آلية وعدد 6 طلقات و500 قرص مخدر، وتبين أنهما من العناصر الخطرة على الأمن العام.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 52240 جنايات بلبيس لسنة 2016.