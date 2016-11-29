مشاركة أولياء الأمور بانتخابات مجلس أمناء وأباء إدارة العاشر التعليمية

كتبت - منال العيسوى

ترأس هشام عبد العزيز مدير عام الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان انتخابات مجلس آمناء وآباء الإدارة على مسرح نادي العلوم بالعاشر بحضور 19 ولى أمر تم تصعيدهم من مدارس مدينة العاشر للمشاركة فى انتخاب مجلس الآباء على مستوى المدينة بعد فوزهم لرئاسة مجالس المدارس.

وافتتح مدير عام الإدارة والمدير التنفيذي للمجلس الجلسة بكلمة ترحيب مؤكد ا على أهمية الانتخابات وأنه لابد وأن تكون في صالح العملية التعليمية والمنتج التعليمي وهو الطالب وضرورة الإلتزام التام بكل القرارات الخاصة بانتخابات مجلس امناء وأباء الإدارة.

ثم بدأ الأعضاء المرشحين في التعريف بأنفسهم ووضح كل مرشح رؤيته المستقبلية لخدمة العملية التعليمية في حال فوزه في الانتخابات وشارك فى الإشراف على الانتخابات ومتابعتها فاطمة البحراوي موجه اول التربية الإجتماعية بالإدارة و أحمد الشريف مدير أمن الإدارة ووحيد النجار مسئول العلاقات العامة بالإدارة

وأسفرت نتيجة الانتخابات فى مرحلة التعليم الأساسي عن فوز كل من " سعيد عزت الأهواني وخالد عبد الفتاح محمد العزايزي وهشام محمد رويشد وياسين عبد الحميد ياسين و فكري عبد الموجود الشايب ورجائي طه محمود "

وعن مرحلة التعليم الثانوي العام فاز كل من لواء علاء رشاد ، والدكتور عبد اللطيف الشيخ اما مرحلة التعليم الثانوي الفني فاز كل من مهندس حمدان صقر ولواء جمال كحيلة ، وتم تحديد يوم الخميس المقبل لإجراء انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمراقب المالي .



>