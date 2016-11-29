وصول زعماء اليسار في كوبا للمشاركة في تأبين «كاسترو»

وصل زعماء‭‭ ‬‬من حلفاء كوبا اليساريين ودول أخرى إلى هافانا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مراسم تأبين فيدل كاسترو الذي كان وصل للسلطة بعد ثورة عام 1959 وحكم الجزيرة لمدة نصف قرن.

وتوفي كاسترو يوم الجمعة عن 90 عامًا، وكان كاسترو تنازل عن السلطة لشقيقه الأصغر راؤول قبل عشر سنوات بسبب حالته الصحية.

وكانت كوبا أعلنت الحداد تسعة أيام وتنظم مراسم تأبين مساء اليوم في ميدان الثورة، وهو نفس الميدان الكبير الذي كان كاسترو يلقي فيه خطبه النارية والطويلة

سيحضر المراسم العديد من زعماء اليسار في أمريكا اللاتينية وبينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس بوليفيا ايفو موراليس.

ومن المتوقع أن يصل أيضا عدد من الزعماء الأفارقة مثل رئيس زيمبابوي روبرت موجابي ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وكان الزعيم الجنوب أفريقي نلسون مانديلا شكر قبل وفاته كاسترو مرارا لجهوده في المساعدة في إضعاف الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.