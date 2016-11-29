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ضبط 32 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة

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ضبط 32 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة ضبط 32 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة اثناء القيادة بالطرق السريعة

>كتب عبد الرحمن سيد

نظمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أى مرورية.

وتم عمل حملات مرورية خلال 24  ساعة وإجراء تحليل طبى لـ 290 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

من جانبه، أكد مصدر أمنى ، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات. 


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مصر 365

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