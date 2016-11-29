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أخبار سوريا.. تحرير 14 حيا شرق حلب وخروج نحو 9 آلاف مدنى

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أخبار سوريا.. تحرير 14 حيا شرق حلب وخروج نحو 9 آلاف مدنى أخبار سوريا.. تحرير 14 حيا شرق حلب وخروج نحو 9 آلاف مدنى

>موسكو أ ش أ

أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" السورية فى ريف اللاذقية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 14 حيا بشرق حلب وخروج نحو 9 آلاف من السكان من الأحياء المحاصرة.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المركز قوله فى بيان: "واصلت قوات السورية خلال الليل التقدم بالأحياء الشرقية لحلب التى تسيطر عليها العصابات المسلحة، وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تحرير 14 حيا فى المناطق الشرقية من حلب من الإرهابيين بالكامل، أى نحو 300 ألف وحدة سكنية".

 

وأشار البيان إلى أنه تم خروج أكثر من 8.5 ألف من المدنيين من أحياء حلب التى يسيطر عليها المسلحون بينهم 4 آلاف طفل، وتم تقديم الطعام والمساكن المؤقتة والمساعدات الطبية فى حال الضرورة لكل من خرجوا من المدينة.

 

وذكر المركز أن أكثر من 140 مسلحا ألقوا سلاحهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وخروجوا عبر الممرات المتاحة، وأضاف البيان أن جميع المسلحين الذين ألقوا سلاحهم، يشملهم العفو العام الذى أعلنه الرئيس السورى بشار الأسد، كما تقوم السلطات المحلية بتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم، وأكد مركز المصالحة الروسى أن الجيش السورى تمكن من تحرير 40% من مساحة المناطق الشرقية من حلب.


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