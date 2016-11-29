"الجيزة" تنظم دورات تدريبية للمسئولين ورؤساء الأحياء بالجامعة الأمريكية

كتبت إيناس البنا

بدأت محافظة الجيزة فى الإعداد لمجموعة دورات تدريبية للقادة والمسئولين ورؤساء الأحياء، بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع منظمة giz، وذلك لإعداد وتأهيل القادة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون البيئة وتطوير المجتمع، إن الدورات تشمل تأهيل الموظفين تكنولوجيًا، من خلال دورات تدريبية على أجهزة الحاسب الآلى والبرامج المتعلقة به، من خلال تعمل الأساسات المتعلقة بالتعامل مع الإنترنت ومهارات الكتابة، موضحة أن القيادات تشمل نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والمراكز والهيئات.

وأضافت نائب المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورات مقدمة منحة من منظمة giz، وذلك للارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة، وتأهيلهم للمناصب القيادية بالمحافظة.

وأشارت نائب المحافظ، أن المحافظة قامت منذ أشهر بتنظيم دورات تدريبية للموظفين، تقسمت لعدة مستويات منها تعلم المهارات البسيطة، ودورات بالجرافيك والوسائط المتعددة، البرمجيات، والتدريب الإدراى، موضحة أن التدريب يشمل الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، والتفكير الإبداعى، إدارة الجودة، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة المشتريات وبحوث عمليات الإدارة، وتنمية مهارات السكرتارية، وإدارة الأزمات، وإدارة فريق العمل الجماعى.