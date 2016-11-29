أخصائى تغذية يقدم 4 نصائح للتخلص من حساسية المعدة

كتبت رانيا سعد الدين

كثير من الأفراد يصابون بحساسية من بعض الأكلات تتسبب لهم سوء تغذية وعسر هضم، ولكن يمكن تجنب تلك الأعراض ببعض العلاجات البسيطة.

أكد الدكتور محمود العفيفى أخصائى التغذية أن الأفراد الذين يعانون من حساسية ضد بعض الأطعمة دليل على ضعف فى جهاز المناعة فى مواجهة تناول طعام معين فلا يستطيع مواجهة الأجسام المضادة التى تدخل الجسم عبر الطعام مثل "الفروالة، الفول السودانى، الذرة، القمح، المانجو" ويكون أعراض الحساسية ألم فى المعدة، قىء، غثيان، تورم فى الشفتين والوجه، طفح جلدى

1- تحديد مسببات الحساسية الغذائية وتكون عبر معرفة الأطعمة التى تؤدى إلى تلك الأعراض وتجنبها من النظام الغذائى.

2- إضافة خل التفاح إلى الطعام فهو يحتوى على مضادات "الهيستامين" التى تساعد على محاربة العديد من الأمراض وعلى رأسها الحساسية الغذائية.

3- الزنجبيل من المواد الطبيعية المفيدة جدًا للجهاز الهضمى فهى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الحساسية والأكسدة، كما أن الزنجبيل قادر على التخلص من تشنجات الجهاز الهضمى.

4- الليمون يساعد الجسم على طرد السموم ويحافظ على نسبة قلوية الجسم وعند تناوله ممزوج بالماء على معدة خاوية فى الصباح يساعد على معالجة حساسية الطعام.