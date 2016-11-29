اليوم.. "خبراء العدل" يلتقون رئيس "تشريعية البرلمان" لمناقشة قانونهم

كتبت هدى أبو بكر

يلتقى وفد من خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء، اليوم الثلاثاء، برئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، وذلك فى استجابة لمطلب الخبراء بعقد جلسات استماع لهم لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية، والمطروح الآن على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

من جانبه قال المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، لـ"اليوم السابع"، إنه سيلتقى وعدد من أعضاء لجنة أندية الخبرء، فى الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بصدور قانون جديد منظم لعملهم بديلاً عن المرسوم بقانون الحالى، والذى لم يعدل منذ 60 عاماً.

وأضاف رئيس نادى الخبراء، أنهم يأملون فى صدور قانون جديد منظم لعملهم يحقق لهم الاستقلال، مؤكداً أن الاستماع لمطالبهم وعقد جلسات استماع لهم هو حق دستورى، باعتبارهم المعنيين بتطبيق هذا القانون.

وأشار إلى أنهم خاضوا معركة طويلة من أجل صدور قانون جديد منظم لعملهم، خاصة أن القانون الحالى هو مرسوم ملكى بقانون صادر قبل قيام ثورة يوليو 1952، وما زال ساريًا حتى الآن.

كان نادى خبراء وزارة العدل خاطبوا مجلس النواب منذ أيام، مطالبين بتحديد جلسات استماع لهم لمناقشة مقترحاتهم حول مشروع القانون.

وشكّل رؤساء أندية خبراء وزارة العدل لجنة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بشأن صدور القانون الجديد المنظم لعملهم، لتكون حلقة وصل بين الخبراء واستقبال مقترحاتهم، وعرضها على النواب، حيث بدأت اللجنة أعمالها.