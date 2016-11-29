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3 عوامل تقرب سيدات "طائرة" الأهلى من لقب البطولة العربية

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3 عوامل تقرب سيدات "طائرة" الأهلى من لقب البطولة العربية 3 عوامل تقرب سيدات "طائرة" الأهلى من لقب البطولة العربية

>كتبت ندى مجاهد

يسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى  إلى التتويج بلقب البطولة العربية للأندية المقرر أن تستضيفها خلال الفترة من 3 و حتى 11 ديسمبر المقبل على صالة نادى الصيد بالسادس من أكتوبر، بمشاركة أندية كل من (الصيد  - البحرين البحرينى - الدفاع المغربى - دى لاسال الأردنى - المجمع الجزائرى - المتين اللبنانى) ، حيث توجد 3 عوامل تمكن الفريق الأحمر من حصد  اللقب و هى كالأتى :

1-      التتويج بلقب بطولة الإسكندرية الودية

يأتى تتويج فريق الكرة الطائرة لسيدات النادى الاهلى بلقب بطولة الإسكندرية الودية بمثابة دفعة معنوية قوية قبل إنطلاق البطولة ، حيث ان البطولة الودية كان يشارك فيها أندية تمتلك فنيات مثل سبورتنج و الزمالك و دلفى و اصحاب الجياد

2-      خوض الفريق الأحمر خطة إعداد قوية

 

كما ان فريق الكرة الطائرة لسيدات النادى الأهلى خاض فترة إعداد قوية  قبل إنطلاق البطولة الودية ، يث لعب أكثر من مباراة ودية للوصول إلى أعلى مستوى فنى باللاعبات .

 

3-      امتلاك الأهلى نجمات كبار على المستوى المحلى والأفريقى

 

يمتلك فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نجمات كبار يمتلكو فنيات عالية و أبرزهم شروق فؤاد و مريم مصطفى و نهلة سامح و فريدة العسقلانى التى انتقلت للفريق الأحمر هذا الموسم وآية الشامى .

 

 


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