3 عوامل تقرب سيدات "طائرة" الأهلى من لقب البطولة العربية

كتبت ندى مجاهد

يسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى إلى التتويج بلقب البطولة العربية للأندية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 و حتى 11 ديسمبر المقبل على صالة نادى الصيد بالسادس من أكتوبر، بمشاركة أندية كل من (الصيد - البحرين البحرينى - الدفاع المغربى - دى لاسال الأردنى - المجمع الجزائرى - المتين اللبنانى) ، حيث توجد 3 عوامل تمكن الفريق الأحمر من حصد اللقب و هى كالأتى :

1- التتويج بلقب بطولة الإسكندرية الودية

يأتى تتويج فريق الكرة الطائرة لسيدات النادى الاهلى بلقب بطولة الإسكندرية الودية بمثابة دفعة معنوية قوية قبل إنطلاق البطولة ، حيث ان البطولة الودية كان يشارك فيها أندية تمتلك فنيات مثل سبورتنج و الزمالك و دلفى و اصحاب الجياد

2- خوض الفريق الأحمر خطة إعداد قوية

كما ان فريق الكرة الطائرة لسيدات النادى الأهلى خاض فترة إعداد قوية قبل إنطلاق البطولة الودية ، يث لعب أكثر من مباراة ودية للوصول إلى أعلى مستوى فنى باللاعبات .

3- امتلاك الأهلى نجمات كبار على المستوى المحلى والأفريقى

يمتلك فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نجمات كبار يمتلكو فنيات عالية و أبرزهم شروق فؤاد و مريم مصطفى و نهلة سامح و فريدة العسقلانى التى انتقلت للفريق الأحمر هذا الموسم وآية الشامى .