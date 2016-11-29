ضبط 5 أطنان أرز مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث التموين بالمديرية، من ضبط كميات كبيرة من الأرز مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بملوى.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بضبط "بهاء.ح، 26 سنة، صاحب مخزن سلع غذائية مقيم بملوى لحيازته سلع غذائية بدون فواتير مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

حيث تم ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر وطن و600 كيلو مكرونة و571 كيلو زيت طعام و280 كيلو عدس مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 15974 جنح قسم ملوى.